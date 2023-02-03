立春（2月4日）是24節氣中的第1個節氣，代表冬季結束，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖馬、生肖羊在立春後會有好事發生，其中生肖羊愛神將降臨到身邊，有伴者可得到甜蜜、浪漫的相處時光，單身者則是相親的成功率會非常高，可好好把握。

▍生肖鼠：事業有喜

生肖鼠在立春後事業喜神降臨，會接二連三有好消息傳來，讓他們喜笑顏開，如對個人職涯有規劃或有新的方向，不妨向公司提出要求，不管是升職、加薪或負責新領域，都能從上級得到正面的回饋。

▍生肖馬：諸事順利

生肖馬在立春後做任何事都會變得很順利，因此若有重要計畫，可提早在這段時間開始執行，甚至可獲得出乎意料的好結果，另外，過去的舊朋友可能是未來生活中的貴人，近期可趁著運勢佳，主動和對方聯繫，約出來相聚。

▍生肖羊：感情甜蜜

生肖羊在立春後愛神將降臨到身邊，這段時間感情方面會非常順利，有伴者可得到許多甜蜜又浪漫的相處時光，單身者也務必抓住這波好運時期，且脫單的機會就藏在其中，此時相親的成功率也是最高的。