行政院昨舉行院會，台北、新北、桃園與台中藍營的首長難得齊聚一堂，被問到是否有談到2024，新北市長侯友宜今表示，主要針對各縣市面對到的議題，還有全國議題，包括向行政院建議要有跟六都或各縣市的共同平台，讓政院了解地方需求，與民眾碰到的困境，讓中央可以快速反應解決 。

侯友宜說，他昨天提到國土計畫，牽涉環境保護跟經濟發展，國保一土地新北只佔1％，全國有120萬公頃國保土地，這不是新北的問題，而是全國的問題， 經由他反映後，中央開始重視，讓大家重視的議題共同面對解決。

至於桃園提出的自來水老舊管線議題，侯友宜說，新北這幾年也常碰到老舊水管爆裂，造成地層下陷、公共危險、停水等生活困擾，包括樹林、鶯歌、新莊、林口都有遇到，「這些問題不是一次，是好多次」，是長久的問題。

侯友宜說，新北不斷跟自來水公司、經濟部溝通，希望加速主幹道、大型管線、老舊等有公共危險疑慮的幹管快速更換，希望經濟部可以給予更多資源外，更重要效率要更高，否則停水民眾怨聲載道，也會造成交通困擾；地方也會跟中央全力配合，一並把要施作的路面、周遭環境施作完畢，地方跟中央一起合作。