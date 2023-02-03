英國央行在會議中以7票對2票，決議將銀行利率提高50基點(2碼)，從3.5%升至4.0%，為自2008年以來最高水準，大多數投資者和經濟學家都預料此一結論。

聯準會(Fed)和歐洲央行(ECB)也在周三和周四分別升息25基點和50基點。與這些央行相同，英國央行試圖將高通膨的風險壓到其目標水準。

但是英國央行也擔心，升息將加重英國出現在富裕國家當中最嚴重的衰退。

英國央行說，自2021年12月以來的升息行動，可能已經加劇了經濟的拖累，但也將協助通膨在今年底降至4%。「我們看到了通膨轉變的初步跡象」，行長貝利(Andrew Bailey)在加息後對記者說：「但是現在宣告勝利還為時過早，通膨壓力依然存在」。

他表示，貨幣政策委員會(MPC)需要「絕對確定」通膨正在回落。

投資者現在認為，英國央行將再次升息，可能25基點，在3月達到4.25%，然後保持利率不變。與此相反的是，在會議之前人們預期，英國央行今年可能會升息兩次，到6月達到4.5%。

周四英鎊兌美元明顯下滑，英國國債價格大幅上漲，10年期國債殖利率大跌22基點，來到3.075%。

貝利表示，勞動力市場資料將是理解通膨下降速度的關鍵。目前平均加薪6%的和解協定令人感到擔憂，但是有跡象顯示，今年稍晚之時，加薪幅度將下降。

EY ITEM經濟學家Martin Beck表示，有鑑於經濟前景疲軟，銀行利率的峰值可能已經到來，今年底之前可能會降息。

英國央行副行長Ben Broadbent對記者強調，雖然英國似乎已經扭轉了通貨膨脹的局面，但是這不等同於銀行利率已經見頂的說法。

英國央行表示，英國經濟仍可能陷入衰退，但是可能比此前擔憂的「低得多」，這主要是由於能源價格的下降和市場利率預期轉弱所致。

預計2023年經濟萎縮0.5%，低於此前的萎縮1.5%預測。而今年1~3月則萎縮0.1%。英國央行也預測2024年將持續萎縮，2025年維持不變。