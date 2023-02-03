澎湖國際海上花火節是台灣最具代表性的大型觀光行銷活動，今年即將邁入第21年，也適逢迪士尼100周年慶典，將與澎湖縣政府合作推出更新穎的花火設計，並搭配迪士尼熱門人物的無人機科技燈光秀，帶給遊客一生難忘的珍貴回憶。

澎湖縣政府特別感謝澎湖福朋喜來登酒店等數十個企業溫暖的支持，讓澎湖國際海上花火節持續精彩綻放。（張茂雄攝）

今年活動廠商看好疫情解封的觀光商機，吸引眾多國內外的企業贊助，共同行銷這項在地的觀光活動，有澎湖福朋喜來登酒店、新光人壽、DIKE雙全國際、澎坊、momo富邦媒體科技等大型企業，給予熱情的支持及贊助，打造花火企業主題之夜，共同加入這場澎湖花火與迪士尼的盛宴。

澎湖在地贊助商也很多，黑妞原味小舖、滿天星航運、海悅飯店、立榮航空、華信航空、凱旋海運、海上皇宮、媽宮食品、海豚灣旅行社、愛之旅旅行社、金永順旅行社、亞澎遊艇、安一飯店、澎湖灣行旅、島嶼整合、三凱餅舖、花菜干、統一超商。

澎湖縣政府旅遊處還要感謝澎湖縣旅行商業同業公會、澎湖縣民宿發展協會、水域遊憩活動商業同業公會等公私協會的熱情協助，才能將每一場花火節的活動順利、安全的辦理完成，同時消防局在煙火施放、消防整備的工作上大力支持，才能讓每年數十萬計的遊客能享受這場全台灣最特殊的海上花火節活動。

澎湖縣政府特別感謝各界溫暖的支持，讓澎湖國際海上花火節持續精彩綻放，更多活動訊息歡迎關注澎湖國際海上花火節粉絲專頁及澎湖Travel網站。