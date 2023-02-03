台中市潭子區旱溪西路路幅狹窄，汽、機車被迫爭道，近年發生多起車禍，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國、黃健豪3日邀集相關單位會勘。建設局同意籌措經費2000萬元刨除自行車道以拓寬道路，並由觀光旅遊局建置1.6公里堤頂自行車道，工程經費約3300萬元，水利署允諾寬籌經費協助辦理，預計2024年底前完工。

潭子區旱溪西路(潭興路~南興北二路)以欄杆分隔為一般車道及自行車道。（陳淑娥攝）

潭子區旱溪西路(潭興路~南興北二路)以欄杆分隔為一般車道及自行車道，由於路幅狹窄，經常發生汽、機車爭道，險象環生。立委楊瓊瓔等辦理「潭子旱溪西路自行車道(聚興橋至南興北二路)建置暨水環境改善工程」現勘，包括觀光旅遊局長陳美秀、建設局長陳大田、水利署第三河川局張稚煇、潭子區代理區長林勳爵均出席。

旱溪西路路幅狹窄，立委楊瓊瓔3日邀集相關單位會勘。（陳淑娥攝）

楊瓊瓔說，針對本案，去年分別在9月及10月已跟相關單位進行研討及會勘，最終成功取得水利署同意支持市府提報今年年中前瞻水環境工程經費補助，進行堤防自行車道建置及河岸綠美化工程，讓民眾有個安全健康的自行車道，完工後旱溪西路自行車道將可串聯綠空廊道、潭雅神綠園道、東豐綠廊等多個自行車道及周邊旅遊景點，兼具通勤與休憩功能。

台中市府觀光旅遊局建置1.6公里堤頂自行車道。（陳淑娥攝）

觀光旅遊局觀光工程科長廖偉志簡報指出，旱溪西路(潭興路~南興北二路)現況道路以欄杆分隔為車道(4.5m)及自行車道(2.5m)，歷經北屯機捷重畫區闢建完成，已不符當地通行使用需求，擬利用旱溪右岸堤頂腹地，建置1.6公里自行車道，包括2處休憩據點營造及2處路口節點優化，經費約3300萬元，目前辦理規畫設計中，預計2024年底可完工。

觀光旅遊局長陳美秀、建設局長陳大田均感謝水利署同意提供河川地，讓自行車道移到堤頂，釋出2.5公尺路幅，以拓寬旱溪西路至7米寬。

市議員賴朝國及黃建豪表示，南興北二路是北屯新興重畫區，移入人口漸增；旱溪西路蜿蜒且夜間視線昏暗，拓寬有助舒緩車流及減少交通事故，期盼原自行車道移置堤頂，將旱溪打造成為河岸休閒綠帶。