恆生科技股指數跌1.83%，成分股跌多漲少，百度跌4.8%，理想汽車跌4.7%，表現最差。商湯漲2.2%，表現最佳。

蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和高通在盤後發布財報後走跌，拖累美股指數期貨下挫。

比亞迪再遭波克夏·海瑟威減持，股價現跌逾3%。

農夫山泉微漲0.2%，其杭州部分桶裝水調漲價格10%。

龍工跌近4%，其去年獲利估跌65%～75%。

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