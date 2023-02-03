隔夜美股標普500指數和那斯達克指數大漲，但反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收黑，且受到美股指數期貨下跌拖累，周五香港恆生指數開低走低，目前跌約2%，報21523.72點。國企股跌2.2%，報7341.56點。