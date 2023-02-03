恆生科技股指數跌1.83%，成分股跌多漲少，百度跌4.8%，理想汽車跌4.7%，表現最差。商湯漲2.2%，表現最佳。
蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和高通在盤後發布財報後走跌，拖累美股指數期貨下挫。
比亞迪再遭波克夏·海瑟威減持，股價現跌逾3%。
農夫山泉微漲0.2%，其杭州部分桶裝水調漲價格10%。
龍工跌近4%，其去年獲利估跌65%～75%。
隔夜美股標普500指數和那斯達克指數大漲，但反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收黑，且受到美股指數期貨下跌拖累，周五香港恆生指數開低走低，目前跌約2%，報21523.72點。國企股跌2.2%，報7341.56點。
恆生科技股指數跌1.83%，成分股跌多漲少，百度跌4.8%，理想汽車跌4.7%，表現最差。商湯漲2.2%，表現最佳。
蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和高通在盤後發布財報後走跌，拖累美股指數期貨下挫。
比亞迪再遭波克夏·海瑟威減持，股價現跌逾3%。
農夫山泉微漲0.2%，其杭州部分桶裝水調漲價格10%。
龍工跌近4%，其去年獲利估跌65%～75%。
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