現代人為了方便，不免一次烹調多餐食物，也可順便將前一晚的食物做為次日的便當，但有人擔心隔夜菜是否容易致癌、營養打折，營養師方慈聲表示，隔夜菜的亞硝酸鹽累積不至於達到危害人體的標準，且營養流失不多，因此，不須太過擔心。

方慈聲在其臉書粉專表示，由於食安領域應考慮毒物的暴露量與頻率，就隔夜菜的亞硝酸鹽累積還未達到危害人體的標準，因此不須擔心隔夜菜會有亞硝胺致癌的問題；此外，隔夜菜的營養素流失也不會與當餐現煮的差距太多。

方慈聲表示，如果食物能新鮮現煮是最好，但很多人沒時間每天煮三餐，若要備餐，可以準備7天分，但超過2天以上要吃的，需要冷凍保存，可以先分裝好分量，以免一次解凍一大包。

她並表示，若非當餐現煮，要注意食安與保存問題，有5大注意事項。

1. 充分加熱煮熟：尤其是非牛的其他蛋白質類，務必充分煮熟，才不易有食物中毒的風險。

2. 試吃食物用公筷：因碰到口水，再經長時間儲存容易滋生細菌。

3. 不留存在常溫過久：煮好的食物溫度放達到不燙手程度時，就應密封放入冰箱冷藏或冷凍，因為7~60℃ 都屬於危險溫度帶，多數細菌在此段溫度間都能快速繁殖。

4. 妥善冷凍冷藏：冷藏建議放2～3天內吃完，冷凍建議7～10天吃完，但在入口前還是要聞聞是否有異味。

5. 食用前務必再次加熱。