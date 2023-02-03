大陸官方微信公眾號「中核集團」3日消息，巴基斯坦2日舉辦卡拉奇核電站3號機組(K-3)落成儀式。至此，中國核電重大創新成果、中國自主三代核電華龍一號出口巴基斯坦2台百萬千瓦機組在建成投產後正式交付巴方。華龍一號在「一帶一路」上再次閃耀，標誌著華龍一號在巴基斯坦首個專案全面建成，這是兩國核能合作的又一重要里程碑，體現了新時代中巴兩國的鐵桿情誼。

巴基斯坦總理夏立夫、原子能委員會主席阿里·拉扎，國家原子能機構副主任劉敬、中核集團總經理顧軍等出席活動並致辭。國際原子能機構總幹事格羅西視訊致辭。中國駐卡拉奇總領館代總領事章浩，國家原子能總署國際合作司副司長黃平、核應急與核安全司副司長黃敏、國家核安保技術中心副主任陳芳雷，中核集團副總經濟師王德林、趙強等出席活動。

儀式上，中巴雙方表示，從被譽為「南南合作」優秀典範的恰希瑪核電1號機組，到巴基斯坦首個百萬千瓦級核電工程K-2／K-3專案，雙方已合作建成兩大核電基地共六台核電機組，為巴基斯坦源源不斷地提供清潔、穩定的電力，實實在在地造福巴基斯坦人民，進一步夯實了中巴全天候戰略合作夥伴關係，也再次證明了中巴友誼比山高、比海深。中巴核能合作空間廣闊、潛力巨大、前景光明，雙方將攜手為深化中巴全天候戰略合作夥伴關係，推動構建人類命運共同體做出新的更大的貢獻。

卡拉奇K-2／K-3是巴基斯坦規模最大的核電站，也是巴國首個單機組百萬千瓦級電力工程，由中核集團中國中原對外工程有限公司總承包。2021年5月20日，K-2機組正式進入商業運行。2022年4月18日，K-3機組成功臨時驗收。自商運以來，K-2／K-3機組專案全週期為當地提供就業崗位6萬多個，已累計發電近200億度，滿足當地200萬人口的年度生產和生活用電需求，環保效益相當於植樹造林1.4億棵，促進巴基斯坦當地民生和經濟發展，對優化巴基斯坦能源結構、推動實現全球碳達峰碳中和目標和共同應對全球氣候危機具有重要意義。

一直以來，中核集團積極擔當核工業現代產業鏈「鏈長」重任，與「一帶一路」沿線60多個國家建立了合作關係，打造更多典範工程，積極推動全球能源治理體系協調發展，構建人類核能發展命運共同體。