迎戰2024總統大選，藍營內各擁支持，暗流湧動，近日傳出有已退黨人士有意回國民黨爭取提名參選總統，甚至傳出與黨中央已有溝通。國民黨主席朱立倫今指出，很多媒體記者過年時間比較辛苦，所以想像出很多假象、傳言，都不是事實。

朱立倫說，大家可能心比較急，每一天創造很多新的新聞，大家辛苦了，只能說這段時間大家最多就是互道恭喜。

朱立倫表示，國民黨現階段最重要是團結一致爭取更多支持，所有非綠陣營朋友，不管原來是藍色、白色或其他顏色都歡迎；但現階段最重要的目標是3月4日南投縣第二選區立委補選，待補選後再來討論相關事項。

外界傳出，有藍營北部立委連數要拱新北市長侯友宜參選總統。朱立倫回應，黨中央與每一位縣市長都有保持密切聯繫，這些縣市長現在都全力在拚市政；侯是國民黨最強母雞，侯也在全力的拚市政，一起為侯加油

朱立倫說，國民黨內每一位都是人才，也希望人才愈多愈好，不管是總統大選或立委選舉都能勝選。

國民黨內爭取立委提名再出現世代衝突現象，朱立倫表示，國民黨現在在立法院的席次還是少數，需要很多立委戰將，共同為台灣打拚；國民黨需要更多人才，愈多愈好，歡迎優秀的年輕世代、好人才，願意為國家服務。