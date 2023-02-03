中信兄弟今年力拚3連霸，目前除了經典賽國手外全隊都在屏東二軍基地備戰新球季，3日公布12場自辦熱身賽賽程，首戰21日登場，將碰上韓職培證英雄隊，此外「黃衫軍」也將會與經典賽中華隊交手，將由負責組訓的中職公布賽事資訊。

兄弟連2年在「台灣大賽」橫掃對手，以8連勝之姿完成2連霸，今年則要挑戰隊史第10冠，繼2003年後再次締造3連霸壯舉。今天公布自辦熱身賽賽程，21日首戰將碰上培證英雄，首場與中職球隊交手則在22日面對味全龍。

12場自辦熱身賽中有8場比賽在中國信託公益園區，將於Twitch轉播並開放球迷入場觀賽，其餘場次是否轉播、開放將以主隊公告為主。另外，兄弟也公布自辦賽入園相關資訊，比賽開放時間將從12點30分至賽事結束，園區內未開放停車、簽名、拍照、帶寵物，球迷由三壘側入口進入，並僅開放三壘側觀賽，需全程配戴口罩並保持社交距離。

2023中信兄弟自辦熱身賽賽程：

2/21(二)13:00 vs 韓職-培證英雄 @國慶棒球場

2/22(三)13:00 vs 味全龍 @斗六棒球場

2/24(五)13:00 vs 韓職-培證英雄 @中國信託公益園區

2/27(一)13:00 vs 統一7-ELEVEn獅 @中國信託公益園區

3/1(三)13:00 vs 韓職-培證英雄 @中國信託公益園區

3/3(五)13:00 vs 統一7-ELEVEn獅 @中國信託公益園區

3/4(六)13:00 vs 台鋼雄鷹 @澄清湖棒球場

3/8(三)13:00 vs 富邦悍將 @中國信託公益園區

3/10(五)13:00 vs 樂天桃猿 @中國信託公益園區

3/11(六)13:00 vs 台鋼雄鷹 @澄清湖棒球場

3/13(一)13:00 vs 樂天桃猿 @中國信託公益園區

3/15(三)13:00 vs 樂天桃猿 @中國信託公益園區