新冠肺炎疫情爆發3年來，觀光業成最大受災戶，許多從業人員為維持生計轉換跑道，如今疫情走向尾聲，人才卻不願回流，導致許多旅行社、飯店、餐廳大缺工，不利日後觀光發展。交通部長王國材今透露，將爭取特別預算，補助觀光業提高薪資。

王國材今出席觀光節慶祝大會時指出，交通部將在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中爭取經費，加速吸引國際旅客來台，其中研擬補貼觀光業，提高從業人員薪資。

王國材說，疫情期間許多觀光業人才跑到外送平台，短期不願回來，尤其是旅宿業整理房間的房務人員，在特別條例的討論中，總統蔡英文也相當關心觀光業面臨的問題，由於缺工主要是薪水差異，短期可能由政府補貼，將納入特別條例的吸引國際觀光客計畫，若政策效果良好，未來也可以繼續實施。

至於陸方呼籲恢復兩岸航點，王國材表示，疫情前兩岸有50個航點，疫情間只剩4個，日前的確有接到陸方希望增加16航點的呼籲，包括廣州、南京、重慶、杭州等，目前陸委會、衛福部等都在討論中，交通部則要考慮運量問題，現在4個航點平均搭乘率都5成以下，增加16航點的話運量夠不夠，民航局與航空公司要一起討論。

王國材強調，若走向開放，交通部的準備會很快，現在是時機點的問題，各單位現在有密集討論，而航空公司想法也很重要，或許大陸疫情會讓很多人不想馬上出來旅遊，交通部的態度是歡迎兩岸人民觀光交流，但仍要尊重各部門討論。

外界質疑，交通部觀光局今年要吸引600萬國際旅客來台，其中包含100萬陸客的目標要如何達成？王國材說，年初還沒解封，不代表後面都不解封，交通部歡迎陸客來台，現在觀光簽證、航點增加等都在評估中，評估妥善就會開放。