好萊塢史詩鉅作《鐵達尼號(Titanic)》上映至今已25年，3D重製版將於本月上映，引發影迷們熱議。而片中李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）飾演的「傑克」，在理論上到底能不能活下去，也成為影迷爭論了4分之1世紀的謎團，對此，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）經過一連串科學實驗後，鬆口此前咬定：「傑克必須死」的看法，指出他還是有「可能」活下去。

綜合外媒報導，《鐵達尼號》推出全新紀錄片，意圖用科學實驗方式證明這部票房達21.95億美元的史詩鉅作，其充滿爭議性的結尾是「可能可以改變的。」只見影片中卡麥隆將電影裡男女主角「傑克」與「蘿絲」在海上僅靠一片門板漂浮的場景，重現在一個巨大的水槽中，以4種情況分別「假想」兩位特技演員能否在救生艇到達前存活，而實驗結果也證實「傑克存活」的可能性是存在的。

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF — Good Morning America (@GMA) February 2, 2023

然而，卡麥隆指出這項實驗結果僅是證明在客觀情況下傑克有存活的可能性，「但是其中變數很多」提到傑克「一心為蘿絲考慮」指出：「在那種情況下，他不會試圖改變自己在門板上的位置，因為這有機會危及蘿絲的性命。」

事實上，飾演「蘿絲」的女演員凱特溫斯蕾(Kate Winslet)過往曾在採訪中指出：「我真的不相信我們若真的都上了那扇門，可以一起活下去，雖然門足夠大，但它會傾斜就表示這具有風險。」認為兩人皆存活的結局不太可能。