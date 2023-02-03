為了感謝農友對農業的付出，新北市林口區農會於今（3）日舉辦農民節慶祝活動，頒發獎狀給推廣農業有功的人員，向優秀農業工作者獻上敬意，農會也辦理摸彩活動，慰勞農友一整年的辛勤耕作，帶給消費者最新鮮、健康、品質最好的農產品。

新北市農業局表示，「立春」為我國農民曆24節氣中的第1個，代表凜冬過後、春臨大地，正逢春耕良機，古時更有天子率領百官進行迎春祭典，並親自下田播種的儀式，因此也將「立春」定為「農民節」。新北市各級農會也會在每年立春前後舉辦慶祝活動，今年立春為國曆2月4日，林口區農會提前於今日舉辦慶祝活動，新北市農業局也到場祝賀。

林口區農會理事長莊政偉表示，儘管社會產業快速變遷，傳統農業遭到衝擊，但仍有許多農有堅守崗位，一輩子投身農業，為農業默默付出，新北各地的農有也一同努力，創造共好的經營模式，所以農會每年都會舉辦農民節活動，感謝這些認真打拚的農民朋友。

新北市農業局長李玟表示，不只是在農民節感謝這些優秀的農友為本市農業的付出及努力，農業局更將秉持「新北市做大事農業健康式／市」的理念，與新北市各地區農會共同來打拼，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。