因發聲明爆料「小甜甜私生活有狀況」，導致由宋逸民主理的「藝起發光」協會成為眾矢之的，還被其他前教友爆料宋逸民、宋達民兄弟不和，但女星唐玲過年時就發文自曝看到兄弟倆「相親相愛」，破除外界疑慮。今(3日)媒體報導，宋達民不僅跟哥哥感情沒問題，還邀宋逸民來自己教會，宋達民在台上力挺哥哥，並表示應該讓問題教友自己跳懸崖，才明白痛是什麼。

宋逸民、宋達民兄弟先前傳出不和，由於宋達民先被按立為牧師，讓宋逸民不滿退出藝之星教會，揚言未來不會再來，接著就創立了藝起發光，知情人稱宋達民當時相當受傷，兄弟冷戰了一段時間，但今年大年初一，宋達民就曬出和自己太太洪百榕、宋逸民、陳維齡4人的合影拜年，唐玲更說：「外傳2位兄弟不合，我卻看到兩位相親相愛，長的很像，聲音一樣，這個美好畫面，肯定要留存下來！」

據《ETtoday新聞雲》報導，自從宋逸民出事後，宋達民對外始終噤聲，但私下支持哥哥的動作頻頻，年初一藝之星教會舉行聚會時，便邀了宋逸民夫妻參與，宋達民在台上高聲強調宋逸民沒錯，要求台下群眾支持他，宋達民更指出：「我敢在神面前講，哥哥絕對沒有作奸犯科」。

整場活動中，宋達民不斷對宋逸民送暖，還舉例若看到小孩走在懸崖邊，一般人可能第一反應就是上前救人，但身為牧者需要擁有更大的智慧，「跟你講你不聽，那你跳下去就不要怪我，那逸民（你）就讓他跳好了」，並安慰宋逸民不要管外界評論，只要注重神的看法，而宋逸民當天穿一身黑，戴著黑色口罩，眼神看似相當感動，兩人隔空大秀兄弟之情，讓爆料的讀者目睹這一切直言相當傻眼。