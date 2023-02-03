台灣燈會「儂好上海」花燈被議員指出有民眾質疑加派警力維護，根本像在中國，也有陸媒指台北市長蔣萬安會親自去看上海花燈，引起議論，對此，北市觀傳局長陳淑慧3日上午說明，讓燈會交通順暢最重要，沒有哪個地方特別加重配屬警力，至於蔣會去看上海花燈部分，市府目前無接獲相關行程規畫。

台北市議員林延鳳指出，有民眾經過捷運忠孝復興站時，看到「儂好上海」花燈，旁邊站著3名員警，並架設蒐證用攝影機，讓民眾質疑這場景像在中國，甚至有陸媒趁機發動大內宣，說蔣萬安會親自去看上海花燈，怒批蔣才上任就被狠狠吃豆腐。

對此，陳淑慧表示，台灣燈會34年來移至各縣市舉辦，都會邀請國際參與，上海2016年就加入台北燈節，在國父紀念館也可看到各國花燈展出，且台灣燈會為國際品牌，本就希望擴大參與，不論世界各國、邦交國都是自費參加。

陳淑慧也說，每個環節都會顧，讓交通順暢是最重要目的，也給民眾最好體驗，沒有哪個地方特別加重配屬警力，燈區部分確有些因為工程設置問題，怕影響試營運人流而有派人力部署，但此為整區都如此，至於有陸媒稱蔣萬安會親自去看上海花燈，市府目前無接獲相關行程規畫。

北市警局則說明，燈會部署上除了維護民眾安全，也會維護燈飾的安全，都由工作人員、保全來負責，並用複式部署的方式加強巡邏，編制通常為2到4人，不會增加同仁負荷，也會參考各方意見做滾動式修正。