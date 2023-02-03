蔡英文總統今上午接見「2022 Best Choice Award 資安獎得獎廠商」時表示，政府會全力推動「資安即國安2.0」政策，持續強化組織、完善法制，並培養更多人才，提供產業更多支持。

總統也強調，也要請各位產業界的領袖，一起跟政府打拚，一起帶動整體資安產業的發展，共同建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

總統致詞時指出，自從她上任以來，資安就是政府重要的施政目標，持續推動數位轉型，加強社會各領域的資安韌性。臺灣在資安領域也有很好的競爭力，有許多廠商在晶片安全、端點防護、網通設備等領域，都開發出很好的產品和服務，也逐漸在國內外市場上嶄露頭角。

總統感謝台北市電腦商業同業公會，多年來以「台北國際電腦展Best Choice Award」品牌，協助本土廠商行銷、開拓國際市場；這次也用心舉行第一屆BC資安獎，挖掘更多本土優質的產品。像是趨勢科技這次獲獎的產品，得到多個國際知名、第三方驗證單位的肯定，可說是實至名歸。

總統說，她也要謝謝中華資安總經理洪進福，熱心投入資安領域的NGO，持續提出寶貴的建言，協助政府把政策制定得更好、更完善。她要恭喜中華資安，將AI導入SOC監控服務，這項技術獲得許多個國際獎項及認證的肯定，「謝謝中華資安，讓國際看到臺灣卓越的資安服務」。

她說，熵碼科技則發展「客製化晶片安全解決方案」，強化供應鏈安全，這是一項很重要的技術，希望徐清祥董事長帶領公司精益求精，在全球市場再創佳績。

總統表示，近年來，企業數位轉型的腳步越來越快，各企業也面臨更高的資安風險，網擎資訊軟體公司和鎧睿全球科技公司自主研發「郵件資安解決方案」，讓電子商務更加安全。現在，網擎已經在日本的郵件安全市場上，取得很好的成績；鎧睿也從去年開始布局海外市場。

總統再次恭喜大家獲獎，並表示，期待未來能有更多本土的廠商、更多優質的產品，一起邁向國際市場。政府會全力推動「資安即國安2.0」政策，持續強化組織、完善法制，也會培養更多的人才，提供產業更多的支持。