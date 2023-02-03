台肥基隆廠內堆置的土方遭指來自南港C4大樓的營建廢土，但台肥嚴正否認。（張志康攝）

台肥副總經理張滄郎表示，台肥基隆廠內的土方均來自台北合法的土資場。（張志康攝）

外傳台肥基隆廠假藉土壤改善，實質將南港C4大樓的營建廢土傾倒至台肥基隆廠。對此，基隆市長謝國樑3日上午到台肥基隆廠視察堆置中的土方，認為台肥有違法棄置營建廢土之虞，除對台肥開罰26.6萬元外，也將深入追究相關責任。台肥則是否認現場土方為營建廢土，強調將會責成業者盡快改善。

基隆市環保局長馬仲豪表示，台肥基隆廠現場堆置的土方有7600餘立方米，因土方堆置面積不足，違反空汙防治法，環保局開罰10萬元，並要求於2月9日前改善完成。另現場未申報空汙費用，開罰10萬元，工廠登記地號與廢棄物清理計畫書刊載不一致，也依法開罰6千元。環保局也採樣現場土方，檢測是否有汙染，檢測結果將在2周內出爐。

基隆市產發處長林鼎超也指出，台肥基隆廠現場土方掩蓋了排水設施，不符合原本水土保持申請，產發處依法開罰新台幣6萬元。

謝國樑表示，基隆市府日前接獲民眾檢舉，表示台肥基隆廠堆置了數量龐大的營建廢土，2日經基隆市政府環保局及產發處共同現勘，環保局開罰20.6萬元、產發處開罰6萬元。謝國樑認為，現場的土方是營建廢土，與台肥申請土壤改善的用途不符，有欺負市府之嫌，也影響基隆市的環境與安全；基隆市府將深入追究相關責任。

謝國樑說，這與日前基隆市立田徑場堆放銘傳國中營建廢土的狀況類似，他認為這類違法傾倒土方的行為應該遏止，以維護基隆市的環境與安全，市府除進一步研擬解決方案外，也將拜會地檢署，研究是否有刑事責任。

不過台肥副總經理張滄郎表示，現場堆置的土方來自於台北合法的土資場，將用於廠區的土壤改善，他否認土方是南港的營建廢土。不過張滄郎說，土方業者違反水土保持或空汙相關法令的部分，台肥虛心接受，並將責成業者儘快改善。