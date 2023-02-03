為因應希臘已經向美國申請購買一個中隊的第5代F-35隱形戰鬥機，北約大國土耳其正在考慮購買4代半（4++）戰鬥機。因當前國際局勢，美國很可能會拒絕土國購買F-16戰鬥機，因此安卡拉開始思考其它種選擇，包括歐洲颱風戰機（EuroFighter Typhoon）、法國製造的「飆風」戰鬥機（Rafale）和俄羅斯製造的蘇愷35（Su-35）戰鬥機。

據《歐亞時報》（Eurasian Times）29日報導，去年9月，土耳其總統發言人在接受當地新聞媒體採訪時說：「我們與歐洲就颱風戰鬥機進行了談判，土耳其絕不會找不到替代品（F-16）。」

土耳其正在考慮購買颱風戰鬥機最新的Tranche 3A或者Tranche 4型，據獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）援引一位不具名人士業內人士所說，它（土耳其）正在尋求購買2個中隊的歐洲戰鬥機，數量在24至48架之間。

義大利空軍歐洲颱風戰鬥機與美國特種海軍空地特遣部隊聯合演習。（DVIDS）

不過另一位消息人士說，土耳其要採購颱風戰鬥機可能會很困難，因為這需要土耳其武裝部隊內部進行大量的技術調整和人員培訓，但是，同一消息來源也指出，土耳其軍方對該機型越來越熟悉，據信卡達也根據一項雙邊協議，允許杜哈在土耳其部署飛機和空軍人員，而將該國一部分颱風戰鬥機部署在土耳其。

土耳其購買由英國、德國、西班牙和義大利共同生產的颱風戰鬥機，還將取決於這3個國家的同意，而且土耳其和德國的關係並不是很好。柏林對安卡拉的武器請求向來採取謹慎的態度，並且仍在阻止土耳其武器工業的一些關鍵材料的出口。

土耳其的另一個選擇是法國的「飆風」戰鬥機，去年7月，據稱土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的電話中，表示有興趣從法國購買飆風戰機。

一架法國 F-2 飆風戰機飛越伊拉克上空。(DVIDS）

需要注意的是，法國已經與土耳其的宿敵希臘簽署了一項協議，提供24架飆風，其中6架已於2022年1月交付。

據先前報導，為了應對希臘空軍飆風機隊的威脅，土耳其決定用卡達空軍的飆風來訓練本國的戰鬥機飛行員，以便土耳其戰鬥機飛行員熟悉該機型和能力。

除此之外，還有俄制蘇愷35的選擇，土耳其軍事採購機構國防工業總署（Presidency of Defence Industries）署長狄米爾（Ismail Demir）去年9月份曾暗示，如果購買美制F-16戰鬥機失敗，該國還有其他選擇，這些選擇也包括蘇-35。

專家分析，由於一些問題，土耳其不太可能購買真的購買俄羅斯戰機。購買蘇-35有明顯的技術困難，比如將北約的彈藥與俄制飛機整合在一起。

一架西部軍區所屬的Su-35S準備進行作戰任務。（俄羅斯國防部）

「然後，鑒於美國敵對國家制裁法（CAATSA）和北約成員資格，購買額外的俄羅斯設備有明顯的政治限制。在我看來，這可以做到，但不太可能，」

考慮到希臘已經向美國申請購買一個中隊的第5代F-35隱形戰鬥機，而那些反對向土耳其F-16戰鬥機軍購案的官員也堅定支持向希臘出售F-35戰鬥機，因此，土耳其最好儘快獲得4代半戰鬥機，而F-16戰鬥機也僅是具有第4代能力的3代半戰鬥機。正如《歐亞時報》此前以很大篇幅討論的那樣，儘管第5代F-35飛機具有隱身能力，但4代半戰鬥機仍然可以對其構成重大挑戰。