運動i臺灣2.0，彰化縣榮獲特優縣市得到歷年來最高補助。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

運動i臺灣2.0，彰化縣榮獲特優縣市得到歷年來最高補助。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

運動i臺灣2.0，彰化縣榮獲特優縣市得到歷年來最高補助。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

為推廣全民運動，發展地方運動特色，彰化縣政府推動「運動i臺灣2.0」計畫，獲教育部體育署頒發2022年績效特優縣市，全國22縣市有8縣市榮獲特優縣市，競爭激烈，彰化縣榮獲殊榮不容易，並得到歷年來體育署最高補助費2800萬7419元，今年將舉辦147項計畫、1913場次活動，受益人數將達12萬人次。

彰化縣長王惠美在主管會報中也公開肯定同仁用心，呼籲共同提升運動人口參與率，培養大家的運動興趣，養成規律運動的好習慣。

王惠美表示，持續推動和美全民運動館、鹿港全民運動館等大型建設外，也重視在地歷史文化，融入地方觀光特色，以接地氣方式規劃活動，後疫情時代，彰化縣政府將以「親子」、「戶外運動」為主軸，透過多元運動休閒活動，讓鄉親全家大小走出戶外，用腳步感受彰化26鄉鎮市的美麗風光。

教育處表示，今年接續深入26鄉鎮市扎根基層運動風氣。舉辦「半線古鎮卦山逍遙遊」活動，以定向越野課程、卦山生態親子健行、自行車等主題，精選八卦山步道，花壇虎山岩步道、芬園挑水古道、員林藤山步道，社頭中央嶺、田中森林公園步道及二水登廟步道，讓民眾以新的、健康的方式更加認識彰化淺山風光。

此外，縣府重視身心障礙民眾運動平權，與彰南國民運動中心及明道大學合作，秉持「愛運動‧動無礙」精神，推動身障者水域體驗活動；為服務全齡民眾。

王惠美表示，將持續在南、北彰推動田中高鐵站運動熱區及體育場運動熱區，希望透過定時、定點、免費的常態性課程，建立民眾規律運動的習慣。持續爭取各項資源，積極打造優質的運動環境。希望藉由運動結合在地觀光、生態、美食，帶動運動觀光風氣，打造彰化縣成為運動大縣。