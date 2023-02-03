展望2023年，志強新客戶BROOKS訂單持續增加，不過，受到主要客戶訂單大幅衰退，法人預估，志強全年度出貨量恐將減少1成左右，使得營運表現將受到影響，營收將呈微幅衰退的局面。
觀察以往志強股利政策主要配發現金股利為主，2020年股利政策，配發現金股利3元，股利發放率128%；2021年配發現金股利3.5元，股利發放率102%，法人預估，2022年度仍將維持不錯的現金股利。
志強-KY(6768)2022年度每股賺9.22元創新高，展望2023年首季，由於客戶調整庫存因素，法人認為，營收及獲利將會衰退，全年度表現也將會受壓。
展望2023年，志強新客戶BROOKS訂單持續增加，不過，受到主要客戶訂單大幅衰退，法人預估，志強全年度出貨量恐將減少1成左右，使得營運表現將受到影響，營收將呈微幅衰退的局面。
觀察以往志強股利政策主要配發現金股利為主，2020年股利政策，配發現金股利3元，股利發放率128%；2021年配發現金股利3.5元，股利發放率102%，法人預估，2022年度仍將維持不錯的現金股利。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。