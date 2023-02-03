展望2023年，志強新客戶BROOKS訂單持續增加，不過，受到主要客戶訂單大幅衰退，法人預估，志強全年度出貨量恐將減少1成左右，使得營運表現將受到影響，營收將呈微幅衰退的局面。

觀察以往志強股利政策主要配發現金股利為主，2020年股利政策，配發現金股利3元，股利發放率128%；2021年配發現金股利3.5元，股利發放率102%，法人預估，2022年度仍將維持不錯的現金股利。

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