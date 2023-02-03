運將買黃家香腸違停 住戶抓狂搬機車擋去路

29歲周姓男子日前騎機車返回泉州街住處時，發現家門口被1台違停的計程車擋住，原來簡姓運將臨停跑去旁邊購買知名的「黃家香腸」，憤怒的周最後將機車擋在計程車前，不讓簡離開，還嗆聲「讓你感同身受」，2人最後互告妨害自由，北檢審理後均予不起訴處分。

中正二警方接獲報案，泉州街有民眾發生糾紛，前往後發現周、簡2人吵得不可開交，隨即上前了解。

警方指出，簡前來購買黃家香腸，隨意停在周家門口，周返回時發現十分不爽，等了10分鐘看到簡回來，隨即與他理論，不滿他隨便亂停車，害別人進不了家門，簡欲離去時，周便將機車擋在車前不讓他離開，強調要讓簡「感同身受」。

兩人在場激烈爭吵，最後互告妨害自由，北檢偵查後，認為雙方雖然互相擋住彼此，但並未使用強暴、協迫等手段，給予不起訴處分。

中正二警方也呼籲，民眾遇到交通違規，最好平心靜氣，撥打110請警方處理，不要一時氣憤擋車、刮車，反而可能吃上官司。