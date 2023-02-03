行政院陳建仁上任後今日首次南下高雄岡山參訪朝友工業公司暨螺絲螺帽產業座談會，陳建仁表示，蔡英文總統交代四大任務中，其一很重要是要使台灣企業跟經濟更蓬勃發展，未來將透過疫後特別條例及特別預算，協助中小企業取得融資補助，進行產業提升，繼續為台灣發光發熱。(林雅惠攝)

行政院陳建仁上任後今日首次南下高雄岡山參訪朝友工業公司暨螺絲螺帽產業座談會，陳建仁表示，蔡英文總統交代四大任務中，其一很重要是要使台灣企業跟經濟更蓬勃發展，未來將透過疫後特別條例及特別預算，協助中小企業取得融資補助，進行產業提升，繼續為台灣發光發熱。

行政院長陳建仁今天上午在經濟部長王美花及高雄市長陳其邁等人陪同下，前往岡山區螺絲產業朝友工業股份有限公司參訪，並與朝友工業董事長孫得人及台灣螺絲公會超過13家業者座談聽取目前產業困境。

陳建仁座談會前受訪表示，很高興參觀扣件龍頭，這是他上任後首次到產業參訪，台灣我國扣件產業是世界上第3大出產國，在美國每10件螺絲螺帽就有4件是台灣出口，螺絲螺帽產業是台灣光榮跟驕傲。

陳建仁說，朝友工業公司是幸福產業，去年跟前年、疫情期間有很好生產效率，去年產值就高達1900億，是台灣之光、台灣的光榮。

陳建仁表示，疫後隨著升息跟區域經濟及相關環境變遷影響，產業都受到衝擊，雖然產業有去庫存壓力，感謝螺絲螺帽產業照常開工，讓員工順利上班，如董事長所講是幸福的企業，協力產業也能彼此同心協力，團結就是成功。

陳建仁說，看到螺絲螺帽產業能夠升級轉型，成為世界上很好產業，希望透過政府幫助，跟螺絲工業同業公會一起努力，讓產業不斷晉升及轉型，達到更好的去碳化、數位化。

陳建仁說，今天看到自動生產能量很佩服，螺絲螺帽產業不斷精進，這也是台灣最重要的，不斷提升產業競爭力。未來政府將透過疫後特別條例及特別預算，幫助中小企業得到融資補助，及協助他們做更好的技術提升，使整個產業能夠繼續為台灣發光發熱，造福全世界的人。

陳建仁表示，蔡英文總統交代四大任務中有一個很重要就是要使台灣企業跟經濟更加蓬勃發展，在疫後相關特別條例及特別預算，特別針對中小企業發展及受到困難產業的發展，是有特別加碼來照顧這些產業。

陳建仁強調，產業是經濟發展基礎，未來盤點以後，會更積極聆聽產業建議和聲音，看看政府如何與民間一起合作，使台灣各項產業有更好發展。關於相關座談會回去後會研擬看看怎樣進行。