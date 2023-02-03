到韓國發展的藝人周子瑜，今年1月回台過新年，傳出她在高雄市農16特區購入豪宅，170坪1層1戶產品總價超過1億元，換算單價可能超過6字頭。建設公司證實已和周子瑜及家人簽約，但相關細節不便透露。

雄崗建設經理林濰3日證實，南韓女子人氣天團TWICE成員周子瑜，利用農曆春節返鄉賞屋，看了幾次之後，最後買進1戶「雄崗信義美術館」豪宅。

林濰說，該戶位於高樓層的一層一戶產品，包含3個車位，大約170坪左右，屬於景觀第一排的產品，至於價格和其它細節，無法透露，要等實價登錄揭露。市場人士估計，該戶加車位，總價大約1億元。

林濰表示，周子瑜購買該豪宅，首先是有地緣關係，因為周子瑜媽媽投資的醫美診所就在建案對面，加上農16的區段環境也讓周子瑜很滿意。

根據高雄代銷公會統計的建案過戶資料顯示，2019年10月完工、公開銷售的「雄崗信義美術館」，基地面積876坪，總戶數98戶，截至2023年1月31日，總共只實登過戶2戶，實價登錄的最高價為每坪53.7萬元。

位於高雄農16特區的「雄崗信義美術館」，規劃產品坪數從118坪到230，目前過戶的2戶，分別位於9樓和18樓，但，不包括雄崗建設董事長林清吉自行留住的頂樓戶。