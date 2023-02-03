現任閣揆的陳建仁曾在過去年金改革時曾喊退休俸6.3萬是夠用的，國民黨立委王鴻薇今也提案降低總統、副總統卸任禮遇金，對此，民進黨立委郭國文則反嗆，不管任何黨派，即便卸任前總統馬英九禮遇都予以尊重，不要把特別職務的特殊禮遇凸顯成特權，王鴻薇應該對外解釋，兩次選舉補助款高達258萬元，卻棄台北市選民於不顧，如何做出解釋。

郭國文說，畢竟是體制產生，國家對特殊職務的人特殊待遇，這是需要的，其他國家也有類似做法，並非台灣特別之處，也不要把特殊職務禮遇，凸顯成特權，這是職務必要。

郭國文批評，王鴻薇提案修法的動機針對性非常高，國家制度上，特殊職務有特殊禮遇是必要的，更何況退職金從早期年金小組有下修3分之1，顯示陳建仁並非貪圖財物之輩，王鴻薇試圖用這樣的修法來做人格的抹煞。

郭國文也說，當初陳建仁主持年金會議，禮遇年金剩下6萬多元，有一定大幅度的改革，王鴻薇就是要把陳建仁打成愛錢的人，這部分對陳的人格是一大汙衊，陳建仁已經放棄副總統禮遇，而中研院院士薪水高達49萬，行政院長32萬，薪水有10幾萬之差，倒是要問王鴻薇，拿到的選票補助款高達258萬該如何處理？