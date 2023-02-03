國軍某機械化步兵旅一名上尉連長，與同連中尉女輔導長2年前把營區當成砲房，未料2人在營內的性愛影片因不明原因遭到外流，引發外界高度關注。陸軍司令部已將兩位軍官重懲並調職調查。不過女主角IG也遭網友肉搜出來，從原本的500多名粉絲，一上午漲粉突破2萬人，持續上漲中。

影片外流後，陸軍司令部獲悉大為震驚，立刻進行調查，經與當事人訪談，確認兩人為情侶關係，至今仍在交往，但拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長，事後女方調往憲兵連，男方擔任訓練官。

而女主角的IG遭網友肉搜出來，貼文中性感火辣的照片吸引網友關注，而粉絲人數也在短短的一個上午從原本的500人瞬間飆漲，直到中午12時許已突破2萬人，持續上漲中。

對此，警方表示，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。