副總統賴清德接任黨主席後，被認為民進黨2024總統候選人已定於一尊，至於副總統人選也備受討論，而近期傳出駐美代表蕭美琴是最有可能的副手人選，堪稱是最強的組合。民進黨立委郭國文說，目前民進黨總統人選尚未出爐，這個問題早一點，但蕭美琴擔任副手的話確實是不錯的人選。

郭國文表示，當藍營還在討論總統候選人是誰，綠營開始關心副總統候選人到底是誰，這是個好的現象，總統候選人已定於一尊，蕭美琴這個大使，在台美外交上的貢獻受到肯定，台美關係上的建構做出很多貢獻，有很多民眾希望她來代表未來搭配賴清德的人選，目前民進黨總統人選尚未出爐，這個問題早一點，但確實是不錯的人選。

媒體追問，外界認為因為蕭美琴在美國關係好，可以淡化賴清德務實台獨工作者的形象；郭國文說，台美關係部分，不會因為賴清德未來的兩岸路線主張而有受到波及，蕭美琴部分是她個人的工作表現，才會有這樣的呼聲。