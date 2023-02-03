大陸半導體設計業者「比特大陸」子公司福建庫克智能科技有限公司涉嫌在台私設研發中心，2年砸下1.5億元高薪挖角台達電等50名科技人才，新北地檢署2日約談該公司羅姓董事兼執行長、林姓產品總監以及羅男配偶，訊後依違反兩岸人民關係條例非經主管機關許可、在台從事業務活動罪，諭令羅、林分別以5萬元、20萬元交保，羅妻則請回。

虛擬貨幣挖礦機大廠「比特大陸」旗下的晶片設計公司，藉由在台投資智鈊科技、芯道互聯2家新創公司，2019至2021年間砸下重金13億元，挖角聯發科、台積電等公司逾200位高科技人才，涉嫌違反兩岸人民關係條例案，新北檢前年3月搜索智鈊、芯道，前年8月偵結，檢方認為負責人等4位被告皆認罪，，且查無違反營業秘密法行為，因此予以緩起訴處分，條件是須各上繳國庫30萬元。

檢調追查發現，「比特大陸」子公司福建庫克公司未經主管機關許可，在台私設研發中心，由庫克公司羅姓董事兼執行長、林姓產品總監非法以陸資在台，成立人頭公司羅傑斯人工智能股份有限公司，並拉攏曾任職台灣科技公司的舊屬組成挖角團隊，以原年薪2倍以上的高薪，挖角具高超研發能力的台達電、鴻海等科技公司的研發人才，並於人力銀行公開徵才，2021至2022年間花費1.5億元，前後挖角50名高階工程師，研發3D人臉辨識技術，並已在台銷售產品予知名健身業者，嚴重威脅我國高科技產業發展。

新北檢黑金組檢察官許宏緯2日指揮法務部調查局新北市調查處，搜索兵分五路搜索羅、林男位於新北市、北市的公司與住處，約談被告羅、林及羅妻等3人及9名證人到案，並查扣員工僱用合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機及筆電等證據，全案擴大偵辦中。

新北檢指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例及大陸地區人民來台投資許可辦法規定，非經主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

針對大陸營利事業未依規定在台設立公司及從事業務活動，並積極以高薪誘惑挖角台灣高科技人才，已成為我國經濟政策重要議題，新北檢與法務部調查局將加強偵辦是類案件，確保高科技產業發展，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。