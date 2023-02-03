陳男久居位於壽山的廢棄防空洞。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陳男路過將長椅上的平板撿走。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄丁姓婦人日前帶兒子外出散步，途中在人行道旁長椅休息，並滑著iPad，離開時卻粗心將iPad留在原地，不久返回尋找時，發現iPad已不翼而飛，她著急得報警求助。警方獲報調查下，查獲撿走iPad為56歲陳姓男子，員警跟隨陳男「住家」拿iPad時，驚見陳男竟然住在山洞內，宛如現代版的「山頂洞人」。

丁姓婦人1月底帶兒子外出散步，在新興區五福三路人行道的長椅坐下休息，期間用iPad瀏覽訊息，離開時忘記帶走，將iPad遺落在長椅上，等丁婦想起並回頭找時，iPad已不翼而飛，她立即前往附近派出所報案。

新興分局自強路派出所獲報，經過調閱監視器畫面，發現平板早已被一名中年男姓拿走，由於身分暫無法掌握，員警只能先記下他的特徵，再通報警網。

1日下午，自強所員警前往上班路途中，行經鹽埕時，發現有一名男子相貌特徵與拿走iPad的男子相似，於是請鹽埕分局五福四路派出所協助上前盤查。

經過員警盤查，確認男子為56歲陳男，並於日前拿走iPad，陳男向員警辯稱，目前以拾荒維生，當時路過見長椅上有iPad，開啟時沒反應，以為它是遭人丟棄，故將其撿回，員警聽聞後，先跟他回「住處」找回iPad。

沒想到員警一到陳男住處時，被眼前的景象所驚呆，原來陳男住在壽山某處的廢棄防空洞內，洞內還掛著陳男的衣服，四處放著日用品，堪稱現代版「山頂洞人」，隨後陳男將iPad交給員警，但仍因涉嫌侵占罪，全案函送高雄地檢署偵辦。