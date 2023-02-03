一名女性因右側太陽穴周圍頭痛數日，懷疑有偏頭痛而至衛生福利部台北醫院神經內科求診，並表示經常是抽痛數秒，但無噁心、嘔吐、畏光等典型偏頭痛症狀，醫師詳細檢查發現右額有淡淡紅疹，得知紅疹是當日才剛出現，卻已有逐漸擴散及眼睛疼痛感，經詳細診斷後研判是遭到「皮蛇」入侵，為三叉神經第一分支的帶狀皰疹感染，且有侵犯眼睛的疑慮，為避免情況惡化，立刻安排住院以抗病毒藥物注射與眼藥膏治療，所幸一週後水泡逐漸癒合康復出院，何小姐回門診再次檢查時，開心表示頭痛與眼睛痛的情況明顯改善，視力也未受影響。

●帶狀皰疹症狀 初期疼痛難耐

神經內科吳俊毅醫師表示，頭痛是許多疾病的共同症狀，不明頭痛數日應盡早就醫詳細診斷。俗稱的「皮蛇」病毒與兒童常見的水痘一樣，是由水痘帶狀皰疹病毒感染所造成，在第一次被感染時，稱為水痘，復原後病毒會潛伏在神經節中，於年紀大、壓力大、免疫力低下時，病毒重新活化並沿著該神經節支配的範圍發病，此時的復發即稱為帶狀皰疹。

由於臨床表現初期常有疼痛症狀，數日後才產生帶狀分布的皮疹、水泡、紅腫等皮膚症狀，因此初期僅疼痛症狀時，較難即時正確診斷，且依發病位置不同，常見生長在身體的各個部位，一般也常被誤認為是普通的頭痛或腰痛，此時民眾對自己身體的覺察及醫師的詳細檢查就非常重要。

●需抗病毒治療 避免擴及神經

大多數的帶狀皰疹只需要口服抗病毒藥物治療，輔以適當的傷口照護，注意帶狀皰疹會透過皮膚直接接觸、飛沫、空氣等途徑傳染，傷口完全結痂前應避免接觸他人，切勿自行戳破水泡，避免病毒傳播與傷口感染。帶狀皰疹若侵犯到臉部、三叉神經、顏面神經、臀部周圍薦椎神經範圍，恐造成角膜炎、結膜炎、視網膜病變、大小便失禁、甚至併發腦膜炎的危險，需即時接受7至14天的抗病毒藥物治療，且約有10%至15%的病人在急性期過後，可能持續有疼痛、灼熱等皰疹後神經痛症狀，需使用特定種類的藥物緩解。

吳俊毅醫師提醒，平時維持良好的生活習慣、均衡飲食、規律運動以維持足夠的免疫力相當重要，有相關症狀即時就醫治療，避免導致嚴重併發症。目前有許多醫療院所有提供自費的帶狀皰疹疫苗，建議五十歲以上民眾可接種，無論是否曾經感染水痘或帶狀皰疹，接種疫苗後都能預防感染帶狀皰疹與相關併發症。

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