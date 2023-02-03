日本身障作家、著有《五體不滿足》自傳的乙武洋匡，曾爆出婚外情，還偷吃多達數十位女性，雖因此離婚，戀情卻未中斷，身邊女友一個換一個。最近又傳乙武締結新歡，日本媒體進一步追查，試圖找出他受女性青睞的原因。

綜合日媒報導，現年46歲的乙武洋匡，日前被拍到和一名年輕女性在超市購物，據說和乙武同居中；至於他曾被拍到和一名混血女性交往，則已分手了，目前對象是另一名新女友。

友人透露，乙武洋匡言談風趣、服務精神旺盛，在友人眼中「基本上就是個暖男」。雖然爆出不倫醜聞，他卻常拿這經驗當梗，在眾人面前自嘲，正向態度反讓人倍感親切，無形中拉近距離。

另外，乙武公事繁忙，不過回訊息的速度卻很快，更加獲得女性信賴。記者實地測試，發一則短訊給他，幾分鐘後馬上收到回信「麻煩請向事務所聯絡」，證實所言不假。「能讓女性安心」，可能也是他廣受歡迎的關鍵原因。