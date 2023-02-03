高雄市鳳山區成功路上一間老字號銀樓去年10月遭鍾姓男子噴辣椒水突襲，洗劫15萬元金飾逃逸。鍾男落網後表示自己失業又得繳房貸，不敢讓家人知道，偷偷向地下錢莊借高利貸，最後不堪被逼債才犯案。高雄地院考量他認錯且無前科，家人也積極與銀樓和解，最後輕判他3年2月，可上訴。

去年10月27日晚間8點多，鍾男身穿黑色外套與鴨舌帽進入金飾店，當時店內只有老夫妻顧店，鍾男指定要挑選2兩重的金飾，表示想要送給父親。但當時店內只有1兩重的金飾，老闆夫婦拿出2條各1兩重金項鍊供鍾男挑選，鍾男不滿意，又要求要看金戒指，老闆夫婦不疑有他，再拿出5錢的金戒指供他玩賞。

鍾男眼見金飾到手，突然朝老闆夫婦臉部噴辣椒水飛奔奪門而出。老闆夫婦大喊「搶劫」，老婦還隨後追出，但不敵辣椒水刺痛，被手腳靈活的鍾男逃離現場，銀樓估計損失15萬元。

鳳山分局獲報後立即調閱監視器，發現鍾男徒步逃往中山路上的鳳山夜市，為了躲避警方的電子足跡追緝，還刻意多次換裝，頻繁進出公園等公共場所，企圖製造大量斷點，增加警方調閱監視器及查訪難度。

警方花了兩天時間，終於將鍾男逮獲，在他住處配電箱中起出贓物金項鍊1條，另外一條金項鍊及1枚金戒指已被典當。

高雄地院審理時，鍾男坦承犯行，強調自己過去曾因辦理貸款遭詐騙，金融帳戶被列為警示帳戶，因此無法向一般銀行借款。加上他又失業，無力支付房貸等生活開銷，更不敢向家人開口求援，只能向地下錢莊借高利貸。沒想到，地下錢莊逼債兇狠，鍾男害怕之餘鋌而走險犯案。

法官考量鍾男無前科，素行兩好，事後家人積極協助與銀樓業者和解，已賠了10多萬元，依法酌減刑度，依強盜罪輕判3年2月，全案仍可上訴。