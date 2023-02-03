國民黨議員林宗昆挑戰三連霸，以些微差距失利，讓支持者相當扼腕，獲立委傅崐萁延攬，擔任服務處執行長。傅崐萁說林宗昆學經歷優，並擔任社團青年領袖，能幫助更多青年朋友，一起攜手為花蓮未來打拚；傅也強調，明年就要大選，自己擔負很多黨務工作，將會到各地展開輔選。

傅崐萁服務處新春團拜，並介紹服務處團隊一字排開達10多人，陣容盛大。（王志偉攝）

傅崐萁今天舉行新春團拜中，介紹服務處各鄉鎮市幹部，也公布邀請服務處執行長服務處執行長擔任服務處執行長，傅崐萁表示，林宗昆長期關心地方事務，擔任民代期間深獲好評，這次邀請他到服務處擔任執行，繼續關心花蓮事務，讓服務處再進化、再努力，為全民做更好的服務，更為花蓮面向全國，有更大的服務和貢獻，不辜負鄉親期待。

媒體問，外傳傅崐萁有意爭取黨內不分區，他痛斥這是「假議題」，黨內目前沒有這樣的規畫。去年以最高票當選國民黨中常委的他強調，接下來會跑遍全台輔選，也有很多黨務工作需要他承擔，今年是非常重要的展望年，不只要贏回國家、贏回台灣，更要贏回和平。

傅崐萁也再度向中央喊話，蘇花安今年一定要動工，「若再不動工，明年國民黨執政，我們自己動工」。

38歲林宗昆，美國紐約理工學院企管碩士畢，12年前首度當選花蓮市民代表，4年後轉戰縣議員並連任，這次挑戰三連霸，拿下2461票、以100票些微差距落敗，讓支持者相當扼腕。外傳將被延攬到縣府服務，而後證實進入傅崐萁服務團隊，繼續關心公共事務、為民服務、深耕基層。