《北京青年報》3日報導，大陸「萬元人民幣植牙」時代將落幕。近日河南、安徽等多省醫保局公布植牙集體採購落地日期和目標價格等。其中，湖南、河北等省更已於1月31日執行了種植牙的目標價格，最高價不超過4500元（人民幣，下同，約合新台幣1萬9800元）。

河南發布通知，自2023年2月10日起，單顆常規種植牙醫療服務價格全流程調控目標為4300元，單顆常規種植全流程費用不高於調控目標的97％。此外，廣東省醫保局也提出將單顆常規種植牙按照「診查檢查＋種植體植入＋牙冠置入」的醫療服務價格實施整體調控，全流程收費調整為政府指導價，最高價不超過4500元，其中粵東、粵西和粵北12個地市最高價不超過4300元。

而湖南省、河北省則已經於1月31日開始實施了「種牙價格調控」。其中，湖南省三級公立醫療機構單顆常規種植牙全流程醫療服務及藥品總費用不超過4300元。河北省確定省級公立醫療機構調控目標為4300元。

安徽則將總費用控制在了4280元。根據安徽省發布通知，該省屬三級公立醫療機構單顆常規種植牙全流程醫療服務及藥品總費用不超過4280元，包含種植全過程的診察費、生化檢驗、影像檢查費、種植體植入費、牙冠置入費、麻醉費等，不包括拔牙、牙周潔治、根管治療、植骨、軟組織移植、即刻種植和即刻修復加收、顱頜面部種植體植入加收、臨時冠修復植入、種植體系統及冠(義齒)費用。

《北青報》報導，此前大陸《國家醫療保障局關於開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知》。在專項治理通知中，曾經名目眾多的種植牙收費漸漸規範化、透明化。通過專項治理，種植牙行業逐步實現更好評價、更好計價、更好監督的「陽光醫療」模式；醫療機構也走上了通過透明價格、規範管理、良好口碑等實現高品質發展的路徑。該通知明確一顆種植牙的費用分為三個部分，即種植體耗材、牙冠耗材和醫療服務費用。大陸國家醫保局通過對公立醫院設定調控目標，引導市場收取醫療服務費不超過4500元／顆。

收費名目的透明化，擠掉了因獲客競爭等市場行為帶來的價格泡沫。

今年1月11日，在四川開標的種植體系統集中帶量採購，是破解「種牙貴」的又一舉措。這次被稱為「史上最難」的集採最終平穩落地，平均中選價格降至900餘元，平均降幅55％。

據大陸國家醫保局資訊顯示，此次參與報量醫療機構多達1.8萬家，其中民營機構1.4萬家，占醫療機構總數80％，需求總量達287萬套，約占大陸國內年種植牙數量(400萬顆)的72％，預計每年可節約患者費用40億元左右。具體來看，參與投標企業達55家，其中39家擬中選，中選率達71％。

價格方面，擬中選產品中選價格區間在約600元至1850元左右。瑞士品牌士卓曼、美國品牌登士柏、瑞典品牌諾保科種植體系統從原採購中位價5000元降至1850元左右，市場需求量最大的韓國品牌奧齒泰和登騰種植體系統從原採購中位元價1500元降至770元左右。