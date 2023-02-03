前新竹市長林智堅在台大與中華大學發表的論文因抄襲而被撤銷碩士學位，他向教育部提出訴願，教育部訴願會1月19日開會駁回他關於中華大學的訴願案，讓林智堅「爭清白」首戰失利，至於台大部分目前還在處理中。對此，國民黨台北市議員楊植斗諷刺表示，林智堅「不是笨就是懶」，他還以為在民進黨執政下，教育部一定會無腦幫他的忙。

教育部在駁回林智堅訴願理由中說明，認同中華大學在答辯中指出，該期末報告書既非由訴願人撰寫亦非主要執筆人，且於審議委員會第4次會議的口頭答詢中，審議委員發現，訴願人甚至在有關研究計畫執行重心問卷調查分析的電腦軟體名稱，及使用方式等一般研究基礎能力與理解上，顯有相當不足之處，實難能令人相信訴願人確有此研究能力。

對此，楊植斗今(3)日在臉書直言，林智堅「不是笨就是懶」。楊植斗認為，若林智堅真的要戰清白，可在這段時間惡補資料，從頭開始學習分析方法丶軟體應用，甚至找刁鑽的學者來提問，即便論文非自己寫的，若這樣訓練，會讓自己有八分樣，也不至於被看破手腳。

然而，林智堅口口聲聲說要戰清白，楊植斗諷刺表示，他連最基礎的標準都達不到，可能是太懶，不肯花時間練習，以為民進黨執政下，教育部一定會無腦幫他的忙，也可能是太笨，連神仙都難救，即便練了也沒有效果。