亞德客去年合併營收攀升至260.73億元，年增2.65％，改寫歷史新高。亞德客認為，今年氣動元件市場擺脫2021年第三季起至2022年底衰退的局面，今年需求回升，今年訂出營收持續成長的營運目標。

亞德客農曆前後密集參加法說會，第1場3日下午受邀出席華南永昌綜合證券舉辦法說會、8日1受邀參加美商高盛舉辦的「4Q22 Results Call」線上法說會。16日參加元大證券舉辦的「2023元大證券第一季投資論壇」法說會；20日受邀參加摩根大通證券舉辦之「Taiwan CEO-CFO Conference」法說會。

美系外資法人早在法說會前出具報告，預期大陸勞動力短缺，結構性改變自動化產業需求增溫，進而帶動氣動元件市場需求成長。大陸去年12月防疫封控解封後，確診人數遽增，恐影響第一季銷售，第二季起，湧現農曆年後回補及iPhone 15手機外觀設計變化也會帶動設備需求，今年氣動元件銷售成長，線性滑軌銷售也會增長。

多家法人已將亞德客評等修正為買進或加碼，並將目標價調高為1,200～1,300元。