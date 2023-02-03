新北市16間職探中心及17所高中職學校今年寒假合力開設269梯次、提供約6000個免費名額職業試探營隊，新北市教育局長張明文表示，新北市建置全國最多16所職業試探暨體驗教育中心，包含全國唯一七大類全部到位，同時銜接技高共同開設職業試探育樂營，用雙語、親子、未來科技等試探課程，從國小高年級到國中皆可參加，打造「五年一貫全面試探」政策，幫助孩子瞭解自己性向及興趣，適性發展展現天賦。

新北市自2012年起開辦職業試探育樂營，每年提供逾萬名額職業試探機會，讓孩子的未來從探索興趣開始。今年的職人體驗營隊，課程具創意與活力，更規畫了18梯次國小雙語職探課程及5梯次國中親子營，以「動手做學英文」讓孩子透過體驗快樂學英文，並增進親子情誼。並於1月30日至2月10日陸續開課。

今年開辦育樂營場次最多的中正國中職探中心，其中工業類化工課程「雙語課程—薰衣草滋潤乳液製作」職探體驗課程秒殺爆滿，課程不僅帶領孩子認識化妝品原料分類及原理應用，更讓孩子沉浸在雙語環境下學習。

東海高中長期開設職業試探育樂營，其中餐旅群課程「親子營隊－相揪去東海~午茶約會」，每次開辦皆座無虛席，親子互動製作西式點心及飲料調製，大獲家長及學生的肯定。

新泰國中職探中心辦理家事類「味覺饗宴」職探體驗課程，讓孩子從材料到餐桌自己包辦。參與體驗營的海山國小邱逸齊同學表示，從瞭解餅皮材料、開始設計及捏塑、到製作最終成品蝴蝶酥，覺得很有成就感。

教育局提醒，參加國中寒暑假職探育樂營的學生，可持參加證明納入本市高中職特色招生專業群科甄選入學書面審查評分項目，不只找尋自己的職涯，更有助於未來升學。