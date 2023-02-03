交通部觀光局今日舉辦「2023年觀光節慶祝大會頒獎典禮」，表彰110名從業人員及國內外各觀光產業團體過去1年的努力，根據統計，去年來台旅客為88.1萬人次，較前年增加527.14％；國人出國148.2萬人次，增加311.69％。交通部長王國材說，將爭取特別預算支持公共運輸提升與吸引國際旅客來台，加強觀光業競爭力。

副總統賴清德（中）3日出席觀光界奧斯卡獎之稱的「2023 年觀光節慶祝大會頒獎典禮」，與交通部長王國材、台灣觀光協會會長葉菊蘭、政委張景森等人參與「從心啟程-觀光起飛」啟動儀式。（張鎧乙攝）

觀光局表示，在政府與觀光界共同努力之下積極突圍創新、用心因應，國內外觀光產業夥伴保持密切合作，維持台灣觀光的國際熱度，更受到多項國際大獎肯定，國家風景區屢獲綠色旅遊目的國際認證，台味服務及旅遊魅力獲得全球旅遊界肯定。觀光局今年將「台灣觀光特別貢獻獎」頒給財團法人台灣觀光協會會長葉菊蘭，以及麗寶集團董事長吳寶田。

王國材指出，疫情3年政府透過紓困及振興方案，讓觀光產業固本守住元氣，並透過打造魅力景點、整備主題旅遊、優化產業環境、推展數位體驗、廣拓觀光客源5大策略，完成觀光前瞻亮點建設，獎勵包裝精緻旅遊、多元主題旅遊，發掘台灣的好山好水，並輔導產業數位轉型，透過推動17個觀光圈，加強跨域合作，進一步協助地方創生、青年返鄉。

王國材說，國境開放後，觀光局將以新思維、新方法，吸引國際觀光客來台，日韓、新南向等為首波推廣重點市場，期待今年挑戰成功來台旅客600萬人次的目標。

副總統賴清德致詞時表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣也不例外，許多行業受衝擊，觀光產業堅持支持防疫，他要表達感謝。疫情期間，政府調整觀光業的體質並盤點觀光資源，他認為台灣非常漂亮，又有多元文化，具備科技與傳統技藝的結合。

賴清德說，許多各研究都指出今年的景氣不會太好，但就他看來，觀光業應該是春暖花開，台灣去年10月13日開放國門、12月10日取消入境限制，現取消大陸入境檢疫，接下來也將取消室內口罩限制，逐步邁向正常生活。

賴清德強盜，府院都很重視觀光業發展，觀光業對庶民經濟很重要，它才有辦法照顧到中小店家，過去重心偏向出境（outbound）的旅遊產業，現在入境（inbound）也要並重，北美、歐洲市場都是要努力的方向。