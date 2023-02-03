據綠色和平預估，今年台灣燈會總用電量約17萬4236度、排碳達80餘噸，綠色和平表示，多個國家已把傳統節慶與藝文活動結合淨零排放，從能源、物資及交通等方面減少碳排，但台灣大型文化活動的淨零規劃仍有待進步，因此綠色和平以太陽光電與儲能設備打造「歡迎光零」燈藝，籲跟上國際淨零趨勢。

總統已宣誓2050淨零碳排目標，並且公布後續路徑，立法院也在今年通過氣候變遷因應法，綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，雖然已通過多項法案，但要如何落實在生活中才是更為重要，以此次台灣燈會為例，光用電就排碳8萬8666公斤二氧化碳當量、相當於燈會期間2239輛小客車同時在路上行駛，但與此同時，如新加坡海灣燈節、蘇格蘭國際藝術祭則有減少碳排規劃。

新北市環保局低碳中心主任李俊毅舉例，如新北市除了汰換路燈為高效能燈具外，如3月登場的萬金石馬拉松將採低碳措施，包括可回收的場地布置、運動衣、飲料罐等，並提供接駁車等大眾運輸工具，後續也會再推至如平溪天燈節、歡樂耶誕城等大型活動。

民眾黨立法委員邱臣遠說，氣候法三讀通過後，中央政府及地方政府仍要把淨零綠生活落實在生活的每一天，接下來民眾黨也會督促如碳稅、接軌歐盟碳關稅等，以達到2050淨零碳排的目標。