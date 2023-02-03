三立電視新聞部前主播李天怡被訴接受「頑皮世界」委託，協助進口長頸鹿、犀牛等非洲野生動物，卻與丈夫郭人杰等人聯手哄抬價格，從中獲利約750萬元，台北地方法院審理中，檢察官主張海外款項流向不明等理由，聲請對郭人杰、李天怡境管，但遭台北地方法院裁定駁回，可抗告。

起訴指出，張榮華2020年入主位於台南的「頑皮世界」，準備打造非洲草原動物區吸引遊客，指示身兼頑皮世界董事的三立電視資深副總高明慧處理進口動物事宜，高遂委請在國外採訪具有人脈的李天怡尋找進口動物廠商。

李天怡夫婦透過友人協助牽線，但報價時，友人將原價一隻一萬美元的長頸鹿，浮報成3萬美元；李天怡又再加碼，將3萬美元浮報成6萬回報給張榮華，張先後共支付546萬餘美元，其中因李天怡等人浮報價格。

台北地院審理後，去年12月12日準備程序期日諭知李天怡、郭人杰無繼續限制出境出海之必要，檢察官認為，郭人杰具澳洲雙重國籍且曾任澳洲台商會會長，且相關款項流向不明，聲請限制出境、出海。

北院認為，本案檢察官在偵查中對李天怡及郭人杰限制出境、出海期間到2022年12月27日，後來考量本案相關證據均已經檢察官扣押，無繼續限制出境出海之必要，未裁定延長境管且當天蒞庭之公訴檢察官亦未為反對之意思，

北院指出，檢方在今年1月間，另行聲請對李天怡等人為限制出境，然並未具體說明其有何住居所不明、相當理由足認有逃亡之虞或湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞之情形，裁定駁回。