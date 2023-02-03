為持續爭取泰國旅客來台，觀光局在3日觀光節中頒贈2023年台灣觀光貢獻獎給泰國出境旅遊協會（TTAA），並邀請成員參觀台灣燈會及考察新景點，深化與泰國民間旅遊協會合作，即將到來的泰國新年（潑水節）出國潮搶下先機，擴大吸引泰國旅客來台。

泰國出境旅遊協會為泰國出境市場最重要之旅遊組織，成員主要為提供出境旅遊商品的旅行業者，目前共有886個會員。TTAA亦為泰國每年最盛大的出境國際旅遊展（TITF）籌辦組織，與觀光局維持良好互動與合作關係。

交通部長王國材去年8月赴曼谷參加第11屆APEC觀光部長會議，也特別偕同觀光局長張錫聰與TTAA深入交流，溝通台灣開放國境後的國際推廣準備工作，並責成觀光局於疫後與TTAA加強合作、推動送客互訪。

觀光局表示，此次泰國參訪團由TTAA協會會長Charoen親自率隊，包括3位副會長、秘書長等核心幹部一行11人，於2日抵達展開5天4夜的參訪行程，成員均為泰國主力出境旅行社、具包裝產品決策權的董事經理級以上人物。

此次泰國參訪團除出席3日觀光節慶祝大會接受獎項，並將安排參觀台灣燈會及東北角觀光圈景點，盼藉此吸引更多泰國業者包裝台灣新行程產品，將市面上既有行程產品延伸至東北部其他處，提供泰國民眾更多元化產品選擇，為即將到來的泰國新年出國潮搶下先機。

觀光局指出，2月中旬將延續此次邀訪考察交流，籌組台灣觀光代表團赴泰參加第28屆泰國國際旅遊展，並將舉辦台泰雙邊業者推廣會。在觀光局、旅遊業者與旅遊協會三方合作下，活絡旅遊商機，促成旅遊人次及產業加速復甦，達成今年泰國市場來台20萬人次目標。