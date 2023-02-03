據美國之音報導，美國中央情報局局長威廉·伯恩斯周四表示，不應低估中國國家主席習近平對台灣的野心，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭的表現可能讓他冷靜下來。他透露，「就情報而言」，美國知道習近平已命令中共解放軍準備在2027年之前入侵台灣。

報導稱，伯恩斯在華盛頓喬治城大學的一次活動中表示：「現在，這並不意味著他決定在2027年或其他任何一年發動入侵，但這提醒人們他關注的重點和野心的嚴重性。」

「我們在中央情報局的評估是，我不會低估習主席在台灣問題上的野心，」伯恩斯說，中國領導人可能「感到驚訝和不安」，並試圖從俄羅斯軍隊及其武器系統在烏克蘭的「糟糕表現」中吸取教訓。

去年2月，在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭之前不久，俄羅斯和中國簽署了「無上限」的夥伴關係。隨著俄羅斯與西方的聯繫萎縮，中俄兩國的經濟聯繫迅速發展。俄羅斯的入侵加劇了西方對中國可能會對台灣採取類似行動的擔憂。

中國一直沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的行動，但中國一直小心翼翼地避免向俄羅斯提供那種直接物質支持，因而可能引發類似西方對莫斯科實施的那樣的制裁。

伯恩斯說：「我認為低估雙方對這種夥伴關係的承諾是錯誤的，但這並不是一種完全沒有界限的友誼。」

在伯恩斯說這番話時，美國官員傳來消息稱，一個疑似中國間諜氣球在美國上空飛行了幾天，美國高級官員建議拜登總統不要將其擊落，因為擔心碎片會對安全造成威脅。伯恩斯沒有提及這一事件，但稱中國是美國目前面臨的「最大地緣政治挑戰」。

伯恩斯說：「美國與中國的競爭在規模上是獨一無二的，而且，你知道，它確實在幾乎所有領域展開，不僅是軍事和意識形態領域，還包括經濟、技術領域，從網路空間到太空本身。這是一場全球競爭，其方式可能比與蘇聯的競爭更加激烈。」

在其他議題方面，伯恩斯表示，未來六個月對烏克蘭至關重要，莫斯科最近幾周來在烏克蘭取得了越來越多的進展。