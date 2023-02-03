多次向台鐵、高鐵、行政院寄送恐嚇信件，揚言要「放炸彈」、「隨機殺人」，署名日本律師「唐澤貴洋」，背後疑為曾來台讀書的張姓陸生，3日疑似又在捷運網路客服信箱留言，指要在桃園捷運A1台北車站放炸彈，警方雖研判惡作劇的成分極大，但也不敢大意，在台鐵周遭進行維安警戒。

台北捷運公司上月27、27日一連2天接獲恐嚇信，歹徒揚言要在北捷「放炸彈」、「隨機殺人」，警方查出寄信網址IP在境外，懷疑是已離台的25歲張姓陸生涉案，但警方不敢大意，出動特勤中隊（SWAT）荷槍實彈前往重點車站巡守，維護民眾及北捷安全。

北捷自今年1月迄今，已陸續接獲6封恐嚇信，內容包括要在台北車站、松山站「放炸彈」、「隨機殺人」，警方追查發現這6次寄信網址均在境外，並使用VPN跳板，根據用字遣詞習慣，懷疑6次恐嚇都是張男所為。

3日捷運再度接獲恐嚇留言，這次目標改成桃運的A1台北車站，署名也又是「唐澤貴洋」，IP也是透過VPN跳板從海外而來，一切手法讓警研判，又是張姓陸生所為，但為求慎重，捷運警察已對台鐵周遭進行維安及警戒升級勤務。