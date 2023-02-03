亞馬遜財務長指出，儘管假期收入擊敗華爾街預期，該公司預料未來幾季雲端事業銷售成長將放緩。

受此影響，亞馬遜周四盤後股價跌落5％，幾乎回吐正常交易時段的7％漲幅。

執行長賈西罕見地出席法說會，他坦言由於經濟不確定性，幾乎每家企業都謹慎評估雲端與其他支出。

儘管亞馬遜已採取削減成本措施，但對本季看法低迷，預料營運獲利界於零到40億美元之間，低於分析師估的40.4億美元，而該公司去年同期營運獲利37億美元。