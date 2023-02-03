亞馬遜財務長指出，儘管假期收入擊敗華爾街預期，該公司預料未來幾季雲端事業銷售成長將放緩。
受此影響，亞馬遜周四盤後股價跌落5％，幾乎回吐正常交易時段的7％漲幅。
執行長賈西罕見地出席法說會，他坦言由於經濟不確定性，幾乎每家企業都謹慎評估雲端與其他支出。
儘管亞馬遜已採取削減成本措施，但對本季看法低迷，預料營運獲利界於零到40億美元之間，低於分析師估的40.4億美元，而該公司去年同期營運獲利37億美元。
亞馬遜2日（周四）表示，本季營運獲利可能降至零，因裁員後撙節的支出並無法彌補客戶的財務衝擊以及雲端客戶緊縮開銷。
亞馬遜財務長指出，儘管假期收入擊敗華爾街預期，該公司預料未來幾季雲端事業銷售成長將放緩。
受此影響，亞馬遜周四盤後股價跌落5％，幾乎回吐正常交易時段的7％漲幅。
執行長賈西罕見地出席法說會，他坦言由於經濟不確定性，幾乎每家企業都謹慎評估雲端與其他支出。
儘管亞馬遜已採取削減成本措施，但對本季看法低迷，預料營運獲利界於零到40億美元之間，低於分析師估的40.4億美元，而該公司去年同期營運獲利37億美元。
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