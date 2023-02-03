砍到7萬5？翻出陳建仁「這承諾」狠酸 王鴻薇提案修卸任正副總統禮遇金

國民黨立委王鴻薇今提案降低總統、副總統卸任禮遇金，民進黨立委鍾佳濱表示，任何國家對國家元首卸任後的禮遇，還包含國家安全利益的保障，當然社會上是以禮遇方式來看待，不要忽略禮遇內容包含個人人身安全的維護。他也怒嗆，王鴻薇膝蓋反應式的立法，大可不必。

鍾佳濱表示，任何國家對國家元首卸任後的禮遇，還包含國家安全利益的保障，當然社會上是以禮遇方式來看待，不要忽略禮遇內容包含個人人身安全的維護。

鍾佳濱說，曾任國家元首或副元首的人，都可能是恐怖攻擊的對象，現在各界集中在禮遇金額度，尤其是王鴻薇膝蓋反應式的立法，大可不必，目前人在領總統禮遇金的只有馬前總統，是否請王鴻薇先問馬前總統有沒有意願，針對她的立法有何看法？讓他們倆討論後，對社會說清楚。

此外，行政院長陳建仁以借調方式接任閣揆，保留中研院特聘研究員職位，引發國民黨猛攻，中廣董事長趙少康2日再次喊話陳建仁，應請辭特聘研究員，「怎可以腳踏兩條船，給自己留退路？」對此，民進黨立委郭國文認為，特聘研究員基本上就是國家延攬人才的一種制度。

郭國文說，相關辦法當初聘任任期是5年之久，他還在聘任內，所以用借調方式，中研院不受年齡限制，特別增加第7款來禮聘陳建仁，沒有道理因為借調因素，而把人除排除在外解聘，這是沒有道理的說法。