中捷公司自2020年起每年都推出年度票卡，2023年年度票卡為悠遊卡，樣式近來出爐，中捷公司也表示，11日上午9點起將在松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園及高鐵台中站6站詢問處開賣，每站限量200張，每張100元，每人限購3張，售完為止。

台中捷運公司董事長林志盈表示，今年度票卡是中捷第4張年度票卡，卡面以益智遊戲風格呈現，呼應安排交通路線也像是一場大型的益智遊戲，點與點之間的旅程由自己串起，捷運將道路上的車流、人流轉移，不僅舒緩交通壅塞，也讓民眾順利到達目的地，兩點一線成為便利生活的串接。

林志盈說，票卡左下角字樣「LIFE・TRAVEL・GAME」，象徵2023年疫情降溫，旅遊熱潮又回來了，大家將迎接嶄新生活型態，鼓勵民眾多加利用捷運出遊，便捷又環保；右邊遊戲圖樣的站點以不同顏色代表捷運綠線、捷運藍線、屯區捷運紫線、機場捷運橘線，展望台中未來的交通發展。

中捷公司表示，捷運票卡是彰顯城市價值的象徵，中捷每款票卡都當特製紀念卡來設計，之後每年都會推出一款年度票卡，有蒐集各年度票卡的民眾，千萬不要錯過。