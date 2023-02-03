《澳門日報》3日報導，澳門特區旅遊局局長文綺華預計，今年澳門特區政府推出的機票優惠專案可向大陸、台灣及海外地區送出12萬張機票。

文綺華還表示，澳門特區政府還推出「旅遊資助計畫」，該計畫的基礎是要求旅客在澳過夜住宿，希望延長旅客或團客留澳時間。具體來說，將資助廣東省赴澳過夜的旅行團每人每晚150澳元（下同，約合人民幣124元，新台幣546元），兩晚300元；廣東以外省分的旅行團每人每晚250元，超過兩晚則資助每人400元（約新台幣1460元）。

澳門特區經濟財政司司長李偉農表示，農曆正月十五至「五一」假期相對是旅遊淡季，相信恢復團客對旅遊市場有一定幫助。此次復團不僅是四省一市，而是中國大陸全部地區。特區旅遊局除了開拓大陸客源，亦會向海外推出旅遊優惠措施，希望令旅客有較平衡的增長幅度。

李偉農表示，特區政府十分感謝大陸中央政府及國務院港澳事務辦公室的支持和協助，實施恢復大陸旅行團來澳政策，這對澳門旅遊復甦及恢復經濟活力，必定發揮很大的促進作用，為經濟復甦打下強心針。

李偉農還表示，在大陸中央政府的強力支持下，很高興看到，隨著一系列惠澳政策及通關逐步正常化，來澳旅客數量持續穩定增加，本地經濟及旅遊復甦，正朝著良好態勢取得進展。

今日稍早前，國務院聯防聯控機制2月3日發布通知稱，2月6日起，全面恢復大陸與港澳人員往來《通知》顯示，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復大陸居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

據《澳門日報》報導，今年1月8日實施免核酸檢測通關，當日旅客已錄得近4萬人次，較去年日均增加超過154％。

大陸七天（1月21日至27日）的春節黃金周假期，據初步統計，總入境旅客45.1萬人次，與去年春節黃金周比較，大幅上升297％。1月24日（年初三），錄得破9萬（90391人次）入境旅客，是自疫情以來錄得最高單日旅客紀錄。

旅店平均入住率也相當理想，春節黃金周澳門旅店平均入住率超過85％，較去年春節上升22個百分點，當中以年初三（1月24日）的入住率最高，達92％。