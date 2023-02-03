Spida and Dillon Brooks get CHIPPY 😳 pic.twitter.com/jGhYHa8VAS — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023

灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）在3日的比賽上遭到莫布利（Evan Mobley）火鍋封阻，不甘心的他卻出手攻擊騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）下體，兩人隨即扭打成一團，米契爾在爭吵過程中將布魯克斯推倒，後者起身想要回擊，卻遭自家教練團成員再度撲倒，讓推特網友大讚始終在聯盟「為非作歹」的布魯克斯終於吃到苦頭了。

布魯克斯在聯盟有許多不名譽紀錄，最近則是發生在去年季後賽中，他為了封阻小培頓（Gary Payton Jr.）的上籃卻不慎造成對方骨折，該場吞下二級惡意犯規被驅逐的布魯克斯，事後竟只受到聯盟1場禁賽的處分，相較於一共缺席整整10場的小培頓，布魯克斯的輕刑讓許多球迷大喊不公。

如今再與米契爾爆發衝突，讓推特網友齊喊布魯克斯是球風最髒的球員，諷刺的是，有球迷還翻出了上個月布魯克斯接受採訪的內容，在一場灰熊以110比112遭太陽擊敗的比賽中，布魯克斯在第3節就已經吞下了第5次犯規，使他在追分的過程中打得綁手綁腳，「每場比賽裁判會不斷找我麻煩，讓我不能打出我的風格，我只是試著展現對抗性，他們就會讓我陷入犯規麻煩。」而此戰遭到米契爾還手攻擊，則是布魯克斯自己惹上的麻煩。

米契爾賽後接受訪問，針對與布魯克斯的衝突做出回應，「我和他已經交手好幾年了，這就是他的所作所為，這麼說好了，多年下來我一直爬到他頭上撒野，包括例行賽及季後賽，今天只是他其中一場成功限制住我的比賽，所以他決定對我展開行動，我必須得在比賽中保護自己。」