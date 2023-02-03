近期中福、泰山2間公司陷入經營權之爭風波，原因皆為個別獨董召開臨時股東會而起，民進黨立委郭國文、鍾佳濱今舉辦記者會呼籲，行政院盡速通過「光洋科條款」的修法，解決獨董亂象。

郭國文指出，金管會在去年8月已提出修法預告，將召開股東會、對董事提告、及代表公司與董事交易等三權限交由審委會合議後才能行使，然而過了半年修法案都沒有進展，才發生中福、泰山的爭議。

郭國文強調，若通過修法，讓臨時股東會改以審委會合議行使，能減少許多程序瑕疵所衍生的疑慮，但是在主管機關預告相關修法後，有人趁機在過渡期把握最後單一獨董召開股東會的機會，可說是完全違背金管會提倡的公司治理精神。

鍾佳濱表示，鑒於公開發行公司近年常有經營權爭奪事件，為避免公司經營穩定性受影響，不利於維護良好公司治理文化及保障股東權益，他在去年5月即提出證交法修法草案，但因沒有行政院的對案，委員會遲遲無法審議。

鍾佳濱說，據他了解，金管會在今年1月10日已將修正草案送至行政院，希望新的行政團隊有新的氣象，督導政委盡速完成協調、排入行政院會通過後，將此項攸關眾多小股東權益的法案送來立法院。

鍾佳濱也強調，大部分的小股東，其實只希望經營團隊盡速穩定下來，好好賺錢、發股利，因此在修法未通過前，就必須請經濟部、金管會、投保中心依公司法第220條，確實審視上市櫃公司獨董召開股東會的理由，善盡投資人保護者的角色。