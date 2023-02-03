香港藝人鍾麗緹出道多年，憑著美艷外型被封為「性感女神」，經常透過社群平台分享日常生活的她，近來分享一張自拍照，但疑似修圖修過頭，被網友指出活像電影《阿凡達》的納美人，引起討論熱潮。

鍾麗緹日前PO文表示跟家人外出旅遊，並指出：「天氣很暖，嘗完美食，又去海邊衝浪，玩了滑板」，享受天倫之樂的她難以興奮直呼：「開心的時刻」，接著曬出一系列照片，只見露出性感鎖骨及雪白肌膚，展露出成熟女人的韻味，但疑似修圖修過頭，竟讓她的容貌略為變形，只見鼻子拉到過挺，下巴更是異常的短，更被網友指出撞臉電影《阿凡達》的納美人。

鍾麗緹自拍照疑似修過頭，被網友指出撞臉《阿凡達》的納美人。(圖／達志影像、鍾麗緹抖音)

對此，網友紛紛留言：「摄影師把臉照這麼長」、「歲月不饒人，老了的確是老了」、「比起以前容貌差遠了」、「修得太厲害了，套用濾鏡反而顯得不自然」、「橡膠製品」，但也有不少人幫她緩頰：「好美！狀態好好」、「姐姐好美啊，保養的太好啦」、「破壞之王都三十年了，你還是這麼年輕」、「這個年纪這個顏值絕了」。

鍾麗緹與小12歲的老公張倫碩結婚後便鮮少拍戲，多以廣告代言、綜藝節目及商演為主，去年被目擊前往鄉下小地方表演，演出造型也不同往日般華麗，讓不少人感慨「從女神神壇上摔落了」，但也有人推測她願意來小地方或許另有原因，再度於網路上掀起話題。