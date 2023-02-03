國內物價持續上漲，國民黨主席朱立倫今籲，政府要將心比心了解民眾感受，解決當前高物價、高房價、低薪資問題。消基會前董事長黃怡騰則說，從全國最高行政首長用借調方式，捨不得離開中研院高薪原職，就看得出國家低薪與高物價情形。

黃怡騰警示，停滯性通膨巨獸正在吞噬國人的經濟生活水準，也正因物價一直往上漲，便當、飲料、茶葉蛋，新興的排隊是去火車站排買鐵路便當以降低外食成本，但這樣的情形民眾還能忍受多久？

國民黨智庫今舉辦記者會，檢討當前高物價、高房價、低薪資問題。朱立倫表示，現在政府公布的通貨膨脹幅度、數字，遠低於民眾實質感受一定遠超過數字，政府應好好面對問題，解決齊中落差。

朱立倫提到，2001年第一季房價指數36.47，去年第三季已達144.58，等於房價20年內漲4倍；但同期每人每月經常性薪資卻只從3萬4千多元漲到4萬4千多元只漲了1萬元，若再扣通貨膨脹實質薪資不進反退，年輕人怎麼感受？

朱立倫說，要解決低薪資問題，單靠提高基本工資是沒有辦法解決問題，應思考怎樣把產業結構能夠好好轉型、改變，尤其是怎麼解決超過60％低於平均薪資的低薪族問題，才能讓年輕人有感。

朱立倫表示，當前政府公布的GDP、CPI等指數，與民眾認知完全不一樣，政府公布的消費者物價指數漲幅多只有2個百分點，但實際上飲料、茶葉蛋或便當因成本提高漲價，一漲都是5％至10％，民眾感受都是政府指數的倍數。

朱立倫認為，政府最大的責任要解決民生問題，物價、房價與低薪問題要共同解決，新內閣要能為人民解決民生問題。

國民黨智庫執行長柯志恩也說，2021年1月到去年10月，全台房價成長率27.9％，高雄房價兩年漲了39.7％；去年12月雞蛋價格漲幅達21.99％、外食漲幅達5.43％，但去年11月實質薪資卻負成長0.35％。

柯志恩再舉例，2021年度補教業平均年薪37.7萬元，電子零組件製造業平均年薪99.2萬，兩個產業薪資水準差2.6倍；60％勞工領不道全台平均薪資水準，台灣不是沒有工作，而是沒有高薪的工作，通膨已經鯨吞掉勞工的薪水。

黃怡騰表示，這陣子萬物齊漲，光茶葉蛋就由每顆10元漲到13至15元，漲幅達三成，但勞工薪水成長卻有天花板，可以支配生活所得愈來愈低，這就造成實質剝奪感，而物價上漲問題還因過年、過節推波助瀾，政府也有沒有監控。

對於國際貨幣基金（IMF）估算，台灣人均 GDP 可望超越日本與南韓，黃怡騰說，那是因為美金匯價導至的虛胖。